Atleta di judo morto per meningite fulminante: Gabriele Pinna aveva 18 anni

Lutto nel mondo del judo: è morto, a soli 18 anni, la giovane promessa Gabriele Pinna, per una sospetta meningite fulminante.

Gabriele Pinna aveva solamente 18 anni ed era una giovane promessa del judo. Il ragazzo è deceduto la scorsa notte a causa di una sospetta meningite fulminante. Gabriele aveva cominciato a non sentirsi bene e ad avere la febbre venerdì 7 marzo, poi la situazione è peggiorata. Il ragazzo non rispondeva più agli stimoli e i genitori lo hanno portato di corsa all’ospedale San Martino di Oristano dove è morto poche ore dopo. Come detto dai sintomi i medici pensano si sia trattato di una meningite fulminante, anche se la conferma definitiva arriverà dopo gli esami di laboratorio in corso ora a Cagliari. Come si legge su L’Unione Sarda, l’Asl ha già attivato al procedura di profilassi per tutti coloro che sono stati a contatto con Gabriele.

Chi era Gabriele Pinna

Gabriele Pinna era di Ghirlaza, Oristano, e aveva solamente 18 anni. Promessa del judo, si stava preparando per i campionati italiani under 21. La comunità di Ghirlaza è sotto shock per l’improvvisa morte del ragazzo, il Sindaco Stefano Licheri ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste per Carnevale in segno di lutto: “ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.”