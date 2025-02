Marika Somaggio, 36 anni, originaria della Brianza e da tempo residente a Musile, in provincia di Venezia, è morta a causa di una leucemia fulminante. Solo tre giorni prima aveva manifestato quelli che sembravano i sintomi di un semplice raffreddore. La ragazza lascia due figli, di 15 e 11 anni.

Un dramma ha scosso la comunità di Musile di Piave: Marika Somaggio è scomparsa sabato 15 febbraio, appena tre giorni dopo aver accusato quelli che sembravano i sintomi di un banale raffreddore, come riportato da Nordest24. Nonostante il ricovero d’urgenza e i tentativi dei medici di salvarla, le sue condizioni sono precipitate rapidamente, portandola alla morte nel giro di poche ore. Le cause esatte del decesso restano ancora da chiarire e potrebbero essere necessari ulteriori indagini.

Esperta pizzaiola, Marika aveva gestito per anni il suo locale, “Marìka pizza e bar”, chiuso a causa del Covid. Di recente lavorava alla pizzeria “La Serenissima”, dove il titolare la ricorda così:

“Perdere Marika non è stato solo perdere una persona a noi cara è stato perdere: un’artista, una pizzaiola, una barista, una mamma, una sorella, una compagna, una zia e soprattutto per me è stato perdere un’amica e una preziosa fonte di buon umore ed energie instancabili!”.

Tragedia a Venezia, ragazza morta per quello che sembrava un raffreddore: i funerali

I funerali si terranno giovedì 20 febbraio. Il corteo partirà alle ore 15:00 dalla Casa Funeraria Trevisin Roncade, in via Ca’ Morelli 31/C, per poi proseguire verso la Chiesa Parrocchiale di Croce, dove la cerimonia avrà inizio alle 15:30.