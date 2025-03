Un bambino di tre anni è deceduto in provincia di Treviso dopo aver lottato in ospedale per 3 giorni contro una meningite fulminante che non gli ha dato scampo nonostante fosse stato preventivamente vaccinato dai propri genitori.

Treviso, un bimbo di 3 anni muore di meningite fulminante

Il bambino è stato vaccinato dalla famiglia contro la meningite ed all’inizio sembrava aver effetto ma nel giro di poche ore la febbre è salita, con il culmine della perdita di conoscenza che ha fatto sì che i genitori lo portassero d’urgenza all’ospedale di Castelfranco Veneto.

Come riporta Leggo.it tramite Il Gazzettino il piccolo è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove è stata riscontrata la meningite.

Non sono stati riscontrati episodi precedenti

La famiglia ha ammesso che il piccolo lo scorso martedì stesse giocando tranquillamente non avendo alcun problema e che è stato coperto da tutte le vaccinazioni.

Anche il pediatra non aveva riscontrato problemi di alcun tipo, tutto ciò alimenta mistero dietro all’insorgere dell’episodio fatale.

Il funerale del piccolo si terrà martedì 4 marzo, decisione presa dai genitori nonostante sia martedì grasso per far si che non vi sia solamente tristezza ma anche la gioia di questa festa che il bimbo avrebbe certamente festeggiato.