Cartello antiisraeliani in vetrina: richiesta di archiviazione dalla procura

La procura ha avanzato la richiesta di archiviazione nella vicenda del cartello in ebraico in una merceria di Milano; il denunciante Daniele Nahum contesta la decisione e annuncia ricorso

Il 14 aprile è stata notificata la richiesta di archiviazione relativa all’episodio nato in una merceria di via Statuto a Milano, dove lo scorso maggio era apparso un cartello in ebraico con la frase «Israeliani sionisti non sono benvenuti qui». La segnalazione era stata presentata dal consigliere di Azione e membro della Comunità ebraica, Daniele Nahum, che aveva denunciato l’accaduto come episodio di discriminazione e antisemitismo.

La vicenda ha suscitato scalpore pubblico e tensioni politiche, portando la magistratura a riesaminare i fatti alla ricerca di elementi probatori definitivi.

Motivazione della procura e questioni probatorie

Nel provvedimento con cui il pubblico ministero propone l’archiviazione si segnala che, pur non escludendo che il fatto possa configurare un reato, mancherebbero prove certe sull’effettiva responsabilità dei titolari della merceria.

La richiesta sottolinea l’impossibilità di dimostrare in modo inequivocabile che siano stati i proprietari a esporre il messaggio in vetrina, aprendo l’ipotesi che terze persone possano aver agito a loro insaputa. Viene anche osservato che i titolari, secondo gli accertamenti, probabilmente non conoscono l’ebraico, elemento che la procura valuta nella ricostruzione investigativa.

Dubbi sulle ammissioni pubbliche

Un punto critico per l’accusa è la discrepanza tra la versione resa dai titolari in alcune dichiarazioni pubbliche e la lettura che la procura dà dei fatti. Secondo gli atti, non esisterebbe un riscontro incontrovertibile delle presunte ammissioni: la magistratura richiede elementi materiali o testimonianze che colleghino in modo diretto i proprietari all’affissione. La situazione mette in luce come, nel diritto penale, la valutazione delle prove sia decisiva e possa condurre a richieste di archiviazione anche quando l’ipotesi del reato non è esclusa.

La reazione del denunciante

Daniele Nahum ha reso noto di aver ricevuto la notifica e ha espresso netta contrarietà alla richiesta della procura. Il consigliere sostiene che gli stessi titolari avrebbero più volte ammesso pubblicamente di aver posizionato quel cartello, rendendo incomprensibile l’esito delle indagini secondo la sua lettura. Nahum ha definito la vicenda una sorta di situazione paradossale in cui la realtà appare sovvertita da ricostruzioni contraddittorie, e ha annunciato l’intenzione di opporsi formalmente alla richiesta di archiviazione.

Le prossime mosse legali

Il denunciante ha dichiarato che impugnerà la proposta di archiviazione per evitare che il caso si chiuda senza un confronto giudiziario sul merito. La sua posizione è chiara: la lotta contro il pregiudizio e le discriminazioni non può accettare «zone grigie» o spiegazioni che, a suo avviso, appaiono inverosimili. L’opposizione alla richiesta di archiviazione apre quindi la strada a ulteriori approfondimenti, con la possibilità che la vicenda torni nell’alveo delle indagini oppure che il giudice valuti la richiesta della procura.

Implicazioni pubbliche e simboliche

Oltre all’aspetto giudiziario, l’episodio ha conseguenze sulla percezione pubblica e sul dibattito civile. La presenza di un messaggio discriminatorio in una vetrina commerciale solleva interrogativi sulla responsabilità sociale dei titolari e sulla tutela delle comunità colpite. Per molti osservatori, la vicenda evidenzia la difficoltà di conciliare il rigore probatorio con l’urgenza di contrastare fenomeni d’odio che producono effetti simbolici rilevanti, anche quando la paternità materiale del gesto non è immediatamente accertabile.

In conclusione, la richiesta di archiviazione notificata il 14 aprile segna una fase interlocutoria: da un lato la procura ha ritenuto insufficienti gli elementi per procedere, dall’altro il denunciante ha annunciato ricorso per non lasciare la questione senza una verifica giudiziaria. Resta aperto il dibattito pubblico sulla tutela contro l’antisemitismo e sulla necessità di chiarezza investigativa per attribuire responsabilità e contrastare episodi discriminatori in modo efficace e trasparente.