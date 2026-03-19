Mercati asiatici: Nikkei soffre il calo dopo gli Usa e il timore sui costi energetici

La seduta del 19 marzo 2026 vede il Nikkei in flessione e lo yen indebolito: gli investitori valutano l'impatto dei rincari energetici e la scelta della BOJ .

Il mercato azionario di Tokyo ha iniziato la giornata del 19 marzo 2026 con una perdita evidente, in scia alla forte discesa registrata sui listini Usa. Gli operatori hanno reagito non solo alle dinamiche sui mercati esteri, ma anche alle preoccupazioni legate all’aumento dei costi energetici derivanti dal conflitto in Medio Oriente. Questo contesto ha ampliato la cautela tra gli investitori, che si preparano a interpretare eventuali segnali dalla Banca centrale del Giappone (BOJ). In questa fase il mercato valuta con attenzione ogni indicazione, poiché la combinazione di tensioni geopolitiche e mosse di politica monetaria potrebbe influenzare l’andamento di breve e medio termine.

All’apertura il Nikkei ha ceduto l’1,68% posizionandosi a quota 54.309,53, con una perdita complessiva di circa 929 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si è mostrato debole: il tasso di cambio si è attestato a circa 159,70 nei confronti del dollaro e a circa 183,20 contro l’euro. Questi movimenti riflettono una combinazione di fattori: l’avversione al rischio sul breve termine, le pressioni sui prezzi dell’energia e l’attesa per la decisione di politica monetaria della BOJ, che gli analisti seguono per possibili indicazioni sul futuro orientamento dei tassi e sugli strumenti di supporto al mercato.

Perché i mercati reagiscono così

La reazione negativa degli indici nasce da un mix di eventi che amplificano la volatilità: da un lato la contrazione registrata sui listini Usa ha innescato vendite estese, dall’altro i rincari energetici legati al conflitto in Medio Oriente hanno aumentato le prospettive di costi più elevati per aziende e consumatori. In questo contesto il ruolo della BOJ diventa centrale: gli investitori cercano segnali su come la banca centrale intenda rispondere a pressioni esterne e interne. Il concetto di avversione al rischio è tornato al centro delle strategie, con portafogli che vengono riequilibrati verso asset percepiti come più sicuri.

Impatto sui settori sensibili

Alcuni comparti risultano particolarmente esposti alle fluttuazioni dei prezzi energetici: in primo piano ci sono le aziende legate alla produzione industriale e alla logistica, che vedono crescere i costi operativi. Anche il settore delle materie prime segue da vicino l’andamento delle tensioni geopolitiche. Il fenomeno della trasmissione dei costi dal prezzo dell’energia ai bilanci societari è un elemento che può comprimere margini e influire sulle valutazioni di mercato, alimentando ulteriormente la pressione sulle quotazioni azionarie.

Valute e segnali dal mercato dei cambi

Lo yen ha mostrato un indebolimento marcato, con quotazioni intorno a 159,70 sul dollaro e a 183,20 sull’euro. Questi livelli riflettono la combinazione di flussi in uscita verso asset denominati in valuta estera e la ricerca di rifugio in valute diverse dal yen. Il mercato dei cambi sta reagendo anche alle aspettative su possibili interventi o comunicazioni della BOJ, che potrebbero chiarire la traiettoria della politica monetaria. Il concetto di tolleranza alle oscillazioni del cambio è oggi al centro del dibattito tra operatori e analisti.

Cosa osservare nelle prossime ore

Nelle prossime sessioni sarà fondamentale monitorare la comunicazione ufficiale della BOJ e le reazioni dei principali listini internazionali. Eventuali indicazioni sulla direttrice dei tassi o su interventi straordinari potrebbero ridisegnare rapidamente il quadro di rischio percepito. Anche l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e i suoi effetti sui prezzi dell’energia resteranno variabili decisive. Gli investitori valuteranno con attenzione ogni elemento nuovo, applicando strategie di copertura e ridefinizione delle esposizioni per contenere la volatilità e proteggere il capitale.