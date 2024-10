Mercato pubblicitario italiano in crescita: previsioni di investimenti per 11...

Il mercato pubblicitario italiano si conferma in espansione, nonostante le sfide globali. Durante l'evento Intersections 2024, organizzato da IAB Italia, sono stati presentati dati chiave dall'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, evidenziando un incremento degli investimenti pubblicitari.

Le previsioni indicano che, entro la fine del 2024, gli investimenti complessivi nel mercato pubblicitario italiano raggiungeranno 11,2 miliardi di euro, segnando un aumento del 9% rispetto al 2023. Questo risultato sottolinea l’importanza cruciale della pubblicità come driver di crescita per le aziende italiane.

Internet: Il Canale Pubblicitario Dominante

In questo contesto, internet emerge come il canale pubblicitario principale, con una quota del 49% sugli investimenti totali, equivalente a 5,5 miliardi di euro per il 2024. Questa cifra rappresenta una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, con un incremento di 600 milioni di euro. Nonostante i grandi player internazionali mantengano una quota di mercato significativa, le aziende locali mostrano una vivacità competitiva in crescita.

Video Advertising: Un Driver di Crescita

Un focus particolare va al formato video, che supererà i 2 miliardi di euro di investimenti, con un incremento del 18%. Questo formato rappresenta il 39% degli investimenti digitali totali, trainato da piattaforme social e schermi pubblicitari.

Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale: Le Chiavi del Futuro

La digitalizzazione sta ridefinendo il concetto di “Internet Media”, estendendo il suo impatto a canali tradizionali come la TV e l’Out of Home. La trasformazione digitale offre nuove esperienze pubblicitarie personalizzate e coinvolgenti.

L’Intelligenza Artificiale nel Settore Pubblicitario

L’intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, rappresenta una nuova frontiera creativa per la pubblicità. Oltre all’analisi dei dati, l’AI contribuisce alla creazione di contenuti innovativi. Tuttavia, l’adozione di questa tecnologia porta anche sfide, come la gestione dei bias cognitivi e il rispetto della privacy.

Privacy e Tracciamento: Verso un Ecosistema Senza Cookie

Con l’aumentare della consapevolezza degli utenti riguardo alla privacy, l’industria pubblicitaria si sta orientando verso soluzioni “cookieless”. Le nuove normative europee spingono verso un uso responsabile dei dati, essenziale per mantenere l’efficacia della pubblicità in un mercato in continua evoluzione.

Conclusioni

I dati presentati a Intersections 2024 confermano che il mercato pubblicitario italiano è in una fase di crescita e innovazione. L’espansione degli investimenti digitali, l’adozione di tecnologie AI e l’attenzione crescente alla privacy pongono le basi per un settore pubblicitario più sostenibile e responsabile.