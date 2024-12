Un messaggio di speranza per il futuro

In un videomessaggio di auguri per il Natale, il premier Giorgia Meloni ha voluto trasmettere un messaggio di serenità e ottimismo per il futuro. “Auguri a tutti, che questo tempo possa essere un’occasione di serenità, di speranza, di gioia per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo”, ha dichiarato Meloni, sottolineando l’importanza di ricaricare le batterie in vista di un 2025 che si preannuncia impegnativo. La premier ha invitato gli italiani a continuare a lavorare insieme per costruire un’Italia forte e ambiziosa, capace di affrontare le sfide del futuro.

Riconoscimenti ai lavoratori dei servizi essenziali

Un momento significativo del messaggio è stato dedicato ai lavoratori dei servizi essenziali, che anche durante le festività continuano a garantire la sicurezza e il benessere della popolazione. “C’è chi anche in queste ore non riuscirà a stare a casa con i propri cari e che continuerà a essere al servizio di tutti”, ha affermato Meloni, menzionando le Forze armate, le Forze dell’ordine, i medici e gli operatori sanitari. La premier ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che, sia nel pubblico che nel privato, si dedicano con impegno a garantire i servizi essenziali, anche in un periodo di festa.

Un appello alla solidarietà

Oltre ai ringraziamenti, Meloni ha voluto sottolineare l’importanza della solidarietà durante le festività. “Grazie a quanti, tantissimi, doneranno parte di loro stessi per essere al fianco di chi ha più bisogno, di chi è malato, solo, di chi sta vivendo un momento di grave difficoltà”, ha dichiarato. La premier ha voluto riconoscere il valore di queste persone, definendole “uno dei volti più belli di questa nazione”. Citando Flaubert, Meloni ha ricordato che “il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra ma si regala”, invitando tutti a riflettere sull’importanza di essere vicini a chi è in difficoltà.