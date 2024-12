Messina Denaro: perquisizioni in due ospedali di Palermo

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - Perquisizioni e acquisizioni di atti sono in corso di due ospedali di Palermo, Villa Sofia e Ospedale Civico, nell'ambito dell'inchiesta sui fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti stanno cercando dei riscontri su un oculista che in pas...

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) – Perquisizioni e acquisizioni di atti sono in corso di due ospedali di Palermo, Villa Sofia e Ospedale Civico, nell'ambito dell'inchiesta sui fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti stanno cercando dei riscontri su un oculista che in passato avrebbe avuto in cura il boss mafioso, quando era latitante. Messina denaro venne arrestato, dopo 30 anni di latitanza, nel gennaio del 2023 a Palermo. Gli uomini della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo hanno già perquisito lo studio del medico e oggi si sono recati nei due ospedali per acquisire dei documenti.