Messina Denaro: Pm chiede 18 anni di carcere per medico che curò boss

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - Diciotto anni di carcere sono stati chiesti oggi, al termine della requisitoria, dalla Dda di Palermo per il dottor Alfonso Tumbarello, l'ex medico di base di Campobello di Mazara (Trapani), accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubb...

Palermo, 22 gen. (Adnkronos) – Diciotto anni di carcere sono stati chiesti oggi, al termine della requisitoria, dalla Dda di Palermo per il dottor Alfonso Tumbarello, l'ex medico di base di Campobello di Mazara (Trapani), accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici. Secondo l'accusa Tumbarello avrebbe redatto diversi certificati medici intestati a un paziente di nome 'Andrea Bonafede', alias Matteo Messina Denaro, che era in cura per un tumore. Tumbarello ha sempre detto di non sapere la vera identità del paziente 'Bonafede'. Il processo si celebra davanti al Tribunale di Marsala presieduto da Vito Marcello Saladino.