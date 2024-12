Il maltempo si allontana dall’Italia

Negli ultimi giorni, l’Italia ha vissuto un’intensa ondata di maltempo, con un vortice di freddo che ha portato neve sulle Alpi e piogge diffuse in diverse regioni. Tuttavia, le previsioni meteorologiche indicano un cambiamento significativo, con l’alta pressione che si prepara a dominare il panorama atmosferico. Secondo gli esperti, il vortice di freddo si sta allontanando verso la Spagna, permettendo a un anticiclone di stabilizzarsi, in particolare al Nord, dove la pressione atmosferica è destinata a salire notevolmente.

Stabilità e sole in arrivo

Con l’alta pressione in arrivo, le condizioni meteorologiche in Italia stanno per migliorare. Le precipitazioni, che hanno interessato in particolare l’Emilia Romagna e il Medio Adriatico, stanno per cessare, lasciando spazio a cieli sereni e soleggiati. Giovedì, il tempo si presenterà generalmente buono, anche se qualche pioggia potrebbe ancora interessare la Sicilia e la Sardegna, specialmente in serata. La presenza di nebbia in Val Padana potrebbe rendere le mattinate più fredde e umide, ma nel complesso, il clima si stabilizzerà.

Prospettive per il fine settimana

Il fine settimana porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sabato, le piogge potrebbero ancora interessare il Centro-Sud, ma domenica il sole prevarrà su gran parte della penisola, con eccezioni nelle regioni meridionali dove potrebbero persistere alcune piogge. La prossima settimana, l’alta pressione sarà la protagonista, garantendo stabilità e temperature più miti. Gli esperti avvertono, però, che potrebbero verificarsi gelate notturne in alcune aree del Nord, specialmente in pianura, a causa delle notti più fredde.