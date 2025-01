Le previsioni meteo per il weekend in Italia vedono condizioni mediamente stabili, mentre c’è grande preoccupazione in Europa per la tempesta Eowyn, che attualmente si è abbattuta sulla costa occidentale dell’Irlanda con raffiche di vento di forza uragano, cioè fino a 200km/h, come riportato da 3B Meteo. Fino ad ora, il record di velocità dei venti è stato registrato a Mace Head, e cioè 184km/h. Si tratterebbe una delle tempeste più forti della storia del Paese, che ha provocato condizioni meteorologiche estreme, tra cui nevicate e forti piogge.

L’Europa teme la tempesta Eowyn

L’eccezionalità della violenza della tempesta ha attirato l’attenzione della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che ha inviato un cacciatore di uragani in Irlanda per raccogliere dati meteorologici importanti. Eowyn appartiene infatti ai “cicloni bomba”. Per ciclogenesi esplosiva si intende il fenomeno meteorologico che si attesta quando una depressione si intensifica in modo rapido. Ciò può avvenire quando la pressione atmosferica, al centro della tempesta, scende di almeno 24 hPain 24 ore, come riporta 3B Meteo. Tali cicloni sovente sono alimentati da un forte contrasto di temperature tra aria calda e fredda, in combinazione col supporto della corrente a getto. Tale processo ha condotto alla tempesta Eowyn, quindi alla formazione di venti di forza uragano e onde molto alte, che stanno colpendo la costa occidentale dell’Irlanda e le aree attorno.

Meteo venerdì 24 gennaio

La giornata di oggi inizia con una breve parentesi di tempo stabile dovuto all’anticiclone. Non mancano però banchi di nebbia, foschie spesse e nubi basse in Val Padana al mattino, che si diraderanno gradualmente, e alcuni addensamenti al Centro nelle prime ore della giornata. La tregua sarà però breve e già in serata si percepiranno i primi effetti della nuova perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico. Nelle regioni del Nord vi saranno condizioni stabili e in gran parte sole, con nebbie diffuse fino al mattino in pianura e piovaschi in arrivo entro sera in Liguria. Le temperature sono in rialzo, con massime tra 8 e 12 gradi. Al Centro saranno presenti addensamenti residui su Umbria, Marche e Toscana, sebbene in miglioramento, e sole nelle altre regioni. A sera si verificheranno nuovi addensamenti sull’alta Toscana. Per quanto riguarda le temperature, saranno stazionarie, con massime tra 12 e 16. A Sud sarà prevalenza soleggiato, fatta eccezione di qualche addensamento a sera sulle coste tirreniche, con temperature con massime tra 14 e 18.

Meteo sabato 25 gennaio

A Nord sarà nuvoloso su Val Padana, e vi saranno deboli piogge su est Piemonte e Lombardia, oltre che in Liguria. Sulle Alpi sarà maggiormente soleggiato con nubi in aumento sul settore centro-occidentale a sera, dove vi saranno alcune deboli nevicate dai 1200/1400m. Al Centro al mattino vi saranno schiarite sulla costa toscana e sugli Appennini, nuvoloso altrove con banchi di nebbia sulla costa adriatica. Durante la giornata vi saranno maggiori schiarite ovunque accompagnate da condizioni variabili, anche se le nubi si addenseranno maggiormente in Toscana con qualche debole pioggia sul settore settentrionale. A Sud, sulle coste peninsulari del Tirreno vi saranno addensamenti con deboli piogge in Campania, che termineranno in giornata, mentre sarò più soleggiato altrove. In Sardegna resterà soleggiato, con nubi in aumento in serata.

Meteo domenica 26 gennaio

A Nord vi saranno piogge e rovesci su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto con la neve che cadrà sulle Alpi dai 1200/1400m, accompagnata nel pomeriggio da fenomeni in attenuazione da ovest. Deboli piovaschi al mattino sull’estremo Nordovest, con maggiori schiarite dal pomeriggio sulle Alpi occidentali. Aperture e clima asciutto in Romagna. Al Centro le previsioni attestano condizioni di nuvolosità in Toscana con qualche pioggia in espansione fino a Umbria e alto Lazio nel pomeriggio, con schiarite altrove, eccetto nubi basse al mattino sulla costa adriatica. Al Sud il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato, fatta eccezione per il mattino nubi basse su Puglia, Basilicata e alta Calabria ionica, che si diraderanno durante il giorno. In Sardegna vi saranno addensamenti con piogge sparse sul versante occidentale, mentre sarà maggiormente soleggiato altrove.