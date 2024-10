Mic: Maraio (Psi), 'Giuli incompatibile, chiarisca su simpatie fasciste'

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Il caso Giuli è tutto politico. Riguarda lui ed il Presidente Meloni. Se sei stato iscritto ad una associazione di estrema destra, con simpatie neofasciste e naziste, sei incompatibile con ruoli istituzionali”. Cosi Enzo Maraio segretario nazionale Psi, sull’inchiesta Report che racconterà, fra le altre cose, l’iscrizione del ministro a Meridiano Zero.

“L’ennesima vicenda che emergerà in queste ore -racconta Maraio- conferma la simpatia del Governo Meloni a certi ambienti e l’incapacità di fare i conti con la storia. Il problema è di semplice risoluzione, prima che scoppi in maniera irrecuperabile. Giuli dica ai giovani, senza usare la supercazzola, che la militanza in movimenti di estrema destra è sempre una idiozia, che idioti sono ventenni che, ieri come oggi, lo fanno e il Premier Meloni ‘spenga la fiamma’. Da tempo – da socialisti – auspichiamo questa scelta di coraggio e chiarezza”.