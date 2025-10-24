Migranti: Avs, 'su ricongiungimenti Salvini studi, non chieda a Vannacci'

Roma, 24 ott (Adnkronos) – "Il capo della Lega Matteo Salvini fa sapere di voler presentare una proposta già a novembre-dicembre per limitare i ricongiungimenti familiari". Lo dice il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.

"A parte che sentir dire da un esponente delle istituzioni: 'Uno te ne porta altri dodici…' è degradante per il nostro Paese, il tema è molto delicato e deve essere sottratto alle esigenze populiste di un leader in difficoltà.

I ricongiungimenti familiari non sono solo un atto umanitario ma anche azioni di buon governo per dare stabilità alle comunità di migranti. Salvini studi il tema, non si limiti a consultarsi con Vannacci", aggiunge Zaratti.