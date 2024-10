Migranti: Boccia (Pd), 'bene liberazione Majidi, ma Nordio deve sempre chiarire'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "La liberazione di Maysoon Majidi dal carcere di Reggio Calabria è una bellissima notizia. Le siamo stati vicini e continueremo a farlo anche durante il resto del processo che la vede imputata, assurdamente, di essere una scafista. Per noi si tratta di una accusa ingiusta e persecutoria nei confronti di una attivista curdo-iraniana, un'artista, che lotta per difendere i diritti umani e delle donne nel suo paese e che, arrivata in Italia per cercare libertà e aiuto, è finita in carcere. Per questo restiamo in attesa che il ministro Nordio risponda alla nostra interrogazione: continuiamo a chiedere che venga in Parlamento a dirci cosa fa il governo per tutelare l’ incolumità di tutte le attiviste che giungono in Italia per sfuggire al regime iraniano”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.