Migranti: Borghi (Iv), 'governo prende in giro il Paese'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Il caso Almasri svela tutta l’incapacità di un governo che sceglie la reticenza per tentare, inutilmente, di cavarsi d’imbarazzo. Piantedosi dice che il libico è pericoloso, contraddicendo peraltro Tajani. Ma se è pericoloso, lo si arresta, non gli si offre il ritorno a casa in tutta fretta con il volo di Stato a spese degli Italiani". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"In buona sostanza, Piantedosi non dice nulla e le parole di Tajani sono invece di totale imbarazzo. Per non parlare del Ministro Nordio che ha mentito: quando ha riferito che stava valutando gli atti infatti, il volo con a bordo il libico era già partito da ore. Dopo il caso Artem Uss, dopo la vicenda Abedini, ora siamo a tre con questa incredibile situazione. Il governo – conclude Borghi – sta facendo diventare l’Italia il parco giochi dei criminali internazionali. E Giorgia Meloni che ha da dire? Il governo sta prendendo in giro il parlamento e il Paese".