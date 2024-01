Migranti: Ciani, 'Piano Mattei per ora non c’è, lo si scriva con gli africani'

Migranti: Ciani, 'Piano Mattei per ora non c’è, lo si scriv...

Roma, 10 gen (Adnkronos) – "Per ora il ‘Piano Mattei’ di cui il governo parla da 15 mesi non è stato scritto e non lo dico io, ma lo stesso Governo. Quella che oggi votiamo è l’istituzione di una cabina di regia che dovrà gestire un piano che per ora non c’è”. Lo ha detto il vice capogruppo Pd-Idp, segretario di Demos, Paolo Ciani intervenuto in aula durante la discussione sul Decreto legge.

“E visto che non è stato scritto, scriviamolo come si deve: con gli africani, partendo anche dai loro interessi e dalle loro priorità. Se non sarà un piano unilaterale, potrà essere utile, importante e funzionare; se però andremo a sfruttare risorse naturali e a dare soldi per ‘trattenere’ migranti, senza verificare dove vanno i soldi e il rispetto degli standard dei diritti umani, allora sarà un colpevole fallimento -ha spiegato Ciani-. In questo senso la locuzione ‘sfruttamento sostenibile’ – un vero ossimoro!- presente negli ‘ambiti di intervento e priorità di azione’, non depone proprio bene…".