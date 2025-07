Migranti: Conte, 'siamo a +40% sbarchi, è più grande flop governo Meloni'**

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Non vedrete trasmissioni tv dedicate a un tema su cui per anni la destra, Meloni e Salvini, ci hanno ammorbato: i migranti. Facevano decine di post al giorno. Ora non ne parlano più e le tv della loro corte mediatica, di Mediaset e Rai, non ne parlano. Perch&e...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Non vedrete trasmissioni tv dedicate a un tema su cui per anni la destra, Meloni e Salvini, ci hanno ammorbato: i migranti. Facevano decine di post al giorno. Ora non ne parlano più e le tv della loro corte mediatica, di Mediaset e Rai, non ne parlano. Perchè? Perchè è uno dei più grandi flop di Meloni.

Gli sbarchi stanno aumentando. Ne ho parlato e loro sono impazziti. Per loro è un nervo scoperto. Visto che mi hanno contestato, hanno contestato i miei dati, sono andato a prendere i dati ufficiali del ministero dell'Interno: nei mesi di aprile, maggio e giugno abbiamo un +40%, nel giugno 2024 erano 4902 mentre oggi 7089". Lo dice Giuseppe Conte in una diretta social.

"Il modello Albania ci ha fatto buttare via un miliardo di euro e tenere lì forze dell'ordine. La destra non ha alcuna soluzione. E' una grande flop. E' ora che Giorgia Meloni lo dica: non funzionano questi centri, si deve rassegnare, è inutile che continui a spendere soldi pubblici".