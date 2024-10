Migranti: Della Vedova, 'governo Meloni vuole sconfessare diritto europeo'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Lo voglio dire ai colleghi sensibili al garantismo, ai parlamentari di Forza Italia ma non solo: le Camere penali hanno scritto un documento ufficiale in cui affermano che le critiche alla decisione presa dai magistrati sulla questione Albania semplicemente non han...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Lo voglio dire ai colleghi sensibili al garantismo, ai parlamentari di Forza Italia ma non solo: le Camere penali hanno scritto un documento ufficiale in cui affermano che le critiche alla decisione presa dai magistrati sulla questione Albania semplicemente non hanno fondamento tecnico: se si è garantisti, lo si sia sempre”. Lo afferma in Aula a Montecitorio il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Supportiamo la richiesta dell’onorevole Braga di un’informativa urgente della Presidente del Consiglio sull’Albania, alla quale chiederemo se in questo scontro non se ne celi in realtà uno ancora maggiore. E cioè la volontà di sovvertire il principio che vuole il diritto europeo, nelle materie di competenza, sovraordinato a quello nazionale; che sulla pelle dei migranti questo governo voglia sconfessare il diritto europeo e renderlo secondo a quello nazionale”, conclude.