Migranti: Foti, 'ingerenze esterne accolte da sinistra se utili'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Le ingerenze esterne negli affari italiani, condannate oggi dalla sinistra, sono utili e accolte però dalle stesse opposizioni quando si tratta di sostenere i loro puntuali attacchi a Giorgia Meloni. Schlein e compagni non perdono occasione per parlare male delle politiche del governo Meloni, le uniche mai pensate e messe in campo nel contrasto all'immigrazione irregolare, rompendo con un passato in cui la faciloneria di sinistra nell'approccio al tema ha permesso a trafficanti di morte di speculare e guadagnare". Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Le opposizioni sono arrivate a chiedere all'Europa di attivare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che ricordiamo è anche la loro Nazione. E adesso, cosa ancor più grave, il partito di Schlein tenta di sottrarre al ministro Fitto, e quindi all'Italia, la vicepresidenza esecutiva in Europa, che ci consentirebbe di avere una maggiore influenza anche su settori strategici. Francamente, ci vergogniamo per loro. Da parte nostra, continua l'impegno profuso sino ad oggi per portare avanti gli obiettivi prefissati per il bene degli italiani", conclude il presidente dei deputati di Fdi.