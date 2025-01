Migranti: lettera congiunta opposizioni a Fontana, 'Meloni in parlamento'**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – La vicenda del rilascio di Almasri è "qualcosa di inaudito e che non può passare sotto silenzio. C'è una complicità del nostro governo, del ministro Nordio e della premier Meloni con una persona su cui pende l'accusa di reati gravissimi. Ne va della dignità del nostro Paese che ancora una volta oggi viene calpestata. Per questo tutte le opposizioni hanno scritto una lettera congiunta al presidente Fontana per chiedere che la premier Meloni venga a riferire in aula". Così Nicola Fratoianni nella conferenza stampa delle opposizioni alla Camera.