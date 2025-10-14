Migranti: M5s, 'non sospendere ma rinegoziare accordo con Libia, proponiamo terza via'

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Non sospendere ma rinegoziare il Trattato. Siamo contrari all'approccio securitario della destra di governo ma neppure crediamo si possa eliminare improvvisamente questo memorandum, perchè si creerebbero ulteriori problemi con una elefantiasi di tentativi...

Roma, 14 ott (Adnkronos) – "Non sospendere ma rinegoziare il Trattato. Siamo contrari all'approccio securitario della destra di governo ma neppure crediamo si possa eliminare improvvisamente questo memorandum, perchè si creerebbero ulteriori problemi con una elefantiasi di tentativi di solcare il mare con disperati fuori controllo. La nostra è la terza via, non la chiusura cieca della destra ma nemmeno una apertura indiscriminata che è contraria agli interessi dei migranti".

Lo ha detto Ida Carmina, del M5s, in aula alla Camera nella discussione sulla mozione Schlein, Fratoianni, Boschi, Magi su 'iniziative volte ad evitare il rinnovo del Memorandum d'intesa del 2017 con la Libia, nonché a rivedere integralmente gli accordi con tale Paese per il controllo delle migrazioni, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti umani'.