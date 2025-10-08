Migranti: Magi, 'Mediterranea torna in mare, ennesimo flop Meloni'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - “Il tribunale di Trapani ha sospeso il sequestro della nave Mediterranea imposto da Piantedosi e ora tornerà in mare per fare la cosa più patriota che esista: salvare vite umane. Si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua della strategia Meloni...

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Il tribunale di Trapani ha sospeso il sequestro della nave Mediterranea imposto da Piantedosi e ora tornerà in mare per fare la cosa più patriota che esista: salvare vite umane. Si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua della strategia Meloni sui migranti, dopo il flop dei centri in Albania. Meloni e il suo governo ne prendano atto.

Ora attaccheranno i giudici, parleranno di magistratura politicizzata. La realtà è che il governo vorrebbe piegare la legge al suo sadico disegno. Ma l’Italia non è l’Ungheria di Orban dove la giustizia è assoggettata al potere politico”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.