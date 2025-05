Migranti: Magi, 'Meloni su Albania 'trecartara', dica verità su flop'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - “Una abile mossa da trecartara: non c’è altro modo per definire il modo in cui la premier oggi in Senato ha risposto sui cpr in Albania. Meloni infatti non dice agli italiani quanti siano in termini assoluti i rimpatri di persone che erano state recentem...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Una abile mossa da trecartara: non c’è altro modo per definire il modo in cui la premier oggi in Senato ha risposto sui cpr in Albania. Meloni infatti non dice agli italiani quanti siano in termini assoluti i rimpatri di persone che erano state recentemente trasferite in Albania dai Cpr italiani, ma soprattutto omette di dire la cosa più eclatante: quei rimpatri sarebbero potuti e dovuti avvenire dall'Italia con una spesa nettamente inferiore.

Proprio l'esigenza del governo di mettere in scena uno show che giustifichi l'apertura dei centri albanesi dopo il fallimento della loro iniziale destinazione d'uso sta creando semmai intralcio alle normali procedure di rimpatrio e un aggravio organizzativo e finanziario oltre a un'inutile afflizione supplementare. Invece di raccontare favolette, Meloni dica la verità su questo immenso, sadico e inumano flop”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.