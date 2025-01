Migranti: Majorino, 'parole Piantedosi su caso Almasri gravissime'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Le parole del ministro Piantedosi sul caso Almasri sono gravissime. Siamo di fronte ad una pagina dai contorni sempre più oscuri. Il ministro dell'Interno conferma nei fatti che il governo fosse consapevole di aver a che fare con un trafficante e torturatore di uomini e ha scientemente ostacolato l'azione della Corte Penale Internazionale". Lo afferma Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria nazionale Pd.

"Avevamo capito che si dovessero inseguire i trafficanti di vite umane in tutto il globo terracqueo per garantirne l'arresto non per garantirne la liberazione con tanto di volo di Stato e pacche sulle spalle".