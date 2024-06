Migranti: Meloni, 'in lettera Von der Leyen approccio Italia'**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Prima dell'insediamento di questo governo il dibattito in Europa si focalizzava unicamente su un punto, cioè su come redistribuire tra i 27 Stati della Ue gli immigrati che sbarcavano soprattutto in Italia. Ora il paradigma è completamente cambiat...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Prima dell'insediamento di questo governo il dibattito in Europa si focalizzava unicamente su un punto, cioè su come redistribuire tra i 27 Stati della Ue gli immigrati che sbarcavano soprattutto in Italia. Ora il paradigma è completamente cambiato, ma è fondamentale che nei prossimi mesi e anni questo approccio si consolidi e diventi strutturale. La stessa lettera che la Presidente della Commissione von der Leyen ha ieri indirizzato ai capi di Stato e di Governo va in questa direzione, stabilendo che questo approccio debba rimanere al centro delle priorità anche del prossimo ciclo istituzionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani a Bruxelles.