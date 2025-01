Migranti: Meloni, 'non sono ricattabile e non mi faccio intimidire'

Migranti: Meloni, 'non sono ricattabile e non mi faccio intimidire'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Io penso che valga oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile, non mi faccio intimidire". Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social dopo l'avviso di garanzia per il caso Almasri. ...