Migranti: Orfini, 'dl inutile e costi abnormi, modello Meloni in Albania un fallimento'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Ci sarebbe un modo veloce di dirlo: il decreto urgente fatto ieri sull'Albania non funzionerà. Punto. Però a farla così rapida vi priverei di alcune perle indimenticabili. E poi smontare nel merito le loro bugie è sempre utile". Così Matteo Orfini in un post sui social.

"Ma procediamo con ordine. Nordio ha spiegato che la ormai celebre sentenza della corte di giustizia europea non era stata capita dai magistrati, forse perché era in francese. E' lo stesso Nordio che ci aveva spiegato che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo lui l'aveva letta bene e capita. Peccato solo la sentenza non fosse di quella corte, ma appunto della corte di giustizia europea. Che è un'altra cosa. Cosa ha letto e cosa ha capito dunque Nordio? Nulla, a quanto pare".

"Sempre un Nordio in stato di grazia ieri ha spiegato che aver messo la lista dei paesi sicuri in un decreto supera tutte le difficoltà e ora i magistrati non potranno che attenersi al decreto. Ovviamente è falso. Non conta nulla se la norma è primaria o secondaria, se sta in un decreto o no. Le norme europee in questo caso vengono prima. Se una norma del nostro paese è in contrasto con quelle europee, il magistrato deve disapplicarle. Quindi il decreto di ieri non cambia assolutamente nulla".

"Piantedosi, sempre più in trance agonistica nella gara con Salvini ad essere proclamato peggior ministro dell'Interno della storia recente, ha finalmente risposto sulla questione dei costi enormi di questa brutta storia. Che volete mai che sia una spesa di 800 milioni, noi in Italia per queste cose spendiamo 1,7 miliardi all'anno! Vero, solo che 1,7 miliardi l'anno li spendiamo per l'intero sistema, i soldi messi sul progetto Albania (ammesso che riesca mai a partire) servono a occuparsi di poche migliaia di migranti all'anno. Le stime parlano del 2% del totale di quelli che arrivano", sottolinea Orfini.

"Non ci vuole un genio della matematica per capire che spendere una cifra così abnorme per il 2% (se va bene) dei migranti che arrivano è una follia. Ma noi siamo una opposizione seria e responsabile, quindi regaleremo a Piantedosi una calcolatrice. Sempre Piantedosi ha spiegato che per il decreto si sono ispirati al nuovo regolamento europeo. Il nuovo regolamento europeo entrerà in vigore nel 2026, quindi fino ad allora non ha alcun valore. Se si fa un decreto bisogna conformarlo a quello che è vigente oggi, non a quello che ci sarà tra due anni".

"Ricordate l'enfasi sul progetto Albania come grande modello europeo? Ieri al Parlamento europeo i partiti di centrosinistra hanno chiesto di discuterne. Sovranisti e popolari lo hanno impedito. Tempo pochi giorni e a quanto pare siamo passati da presunto modello a elemento di vergogna in Europa. Complimenti. Sintesi finale: il decreto non serve a nulla, se non a mettere pressione sui magistrati per impedire che facciano quanto previsto dalle norme (ovvero disapplicarlo). La Meloni dopo giorni di dichiarazioni roboanti non si è presentata in conferenza stampa a spiegare il decreto, perché ha capito di essersi infilata in un pasticcio. Il progetto Albania è fallito".