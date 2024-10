Migranti: Paita, 'agenti in Albania a non fare nulla, più utili in Italia'

Migranti: Paita, 'agenti in Albania a non fare nulla, più utili i...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Ci sono cento agenti di polizia italiani che, in Albania, non stanno facendo nulla, perché i centri sono vuoti. Visto che si tratta di persone pagate dagli italiani, non sarebbero più utili nelle nostre stazioni, nelle periferie dimenticate, nei centri urbani?”. Lo chiede la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Così si investe davvero in sicurezza, pagando adeguatamente le forze dell'ordine e aumentandone la presenza sul territorio. E su questo avrebbe dovuto il governo Meloni mettere il miliardo speso per gli inutili e propagandistici centri in Albania. Ma a questa destra non interessa la sicurezza dei cittadini – conclude Paita – ma solo fare spot e apparire sui social”.