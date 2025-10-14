Migranti: Pd, 'interrompere memorandum con la Libia, Parlamento torni protagonista'

Roma 14 ott (Adnkronos) - "Questo rapporto va interrotto, bisogna rendersi conto nel governo e nel Parlamento che questo accordo porta con sé costi elevatissimi, scarsa trasparenza e la violazione sistematica dei diritti umani, della legge europea, dei diritto internazionale. Il Parlamen...

Roma 14 ott (Adnkronos) – "Questo rapporto va interrotto, bisogna rendersi conto nel governo e nel Parlamento che questo accordo porta con sé costi elevatissimi, scarsa trasparenza e la violazione sistematica dei diritti umani, della legge europea, dei diritto internazionale. Il Parlamento sia protagonista". Lo ha detto in aula alla Camera la deputata del Pd Ouidad Bakkali illustrando la mozione Schlein che chiede lo stop al rinnovo del memorandum sui migranti con la Libia.