Migranti: Silvestri, 'seria revisione e dibattito Parlamento su memorandum Libia'

Roma, 14 ott (Adnkronos) – "Vogliamo fermare il tacito rinnovo del memorandum, c'è bisogno di una revisione seria e di un dibattito parlamentare per realismo. Se uno strumento non funziona non lo si difende, si cambia". Lo ha detto Francesco Silvestri, M5s, in aula alla Camera nella discussione sulla mozione Schlein sullo stop al memorandum di intesa con la Libia sui migranti.

"E evidente che questo strumento in 8 anni non ha funzionato, quindi va aggiornato", ha chiarito Silvestri sottolineando, tra le altre cose: "Vogliamo conoscere spese e risultati, aprire corridoi umanitari, vogliamo una azione vera e seria contro i trafficanti, tutto questo non è successo".