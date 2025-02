Migranti: Sos Mediterranee, 'con porti sbarco lontani speso 1,3 milioni euro in più carburante'

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - "Questa navigazione extra dovuta all'assegnazione dei porti di sbarco lontani ha anche dei costi considerevoli. In due anni solo per l'Ocean viking sono stati spesi 1,3 milioni di euro di carburante in più. Pensate con 1,3 milioni di euro in pi&ug...

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – "Questa navigazione extra dovuta all'assegnazione dei porti di sbarco lontani ha anche dei costi considerevoli. In due anni solo per l'Ocean viking sono stati spesi 1,3 milioni di euro di carburante in più. Pensate con 1,3 milioni di euro in più quanti salvataggi avremmo potuto fare in più. Non siamo in grado di contare quante persone avremmo potuto salvare ma certamente tante". Così Valeria Taurini, direttrice generale di SOS Mediterranee durante la conferenza stampa alla Camera dei deputati.