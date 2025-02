Migranti: Sos Mediterranee, 'Guardia costiera libica aggressiva, respinge illegalmente'

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – "La Guardia costiera libica fa intercettazioni illegali, respinge illegalmente. Chiederci di coordinarci con la Guardia costiera libica è chiederci di renderci complici con i libici?". Così Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee alla conferenza stampa alla Camera dei deputati. "La Guardia costiera ha comportamenti aggressivi, pericolosi sia per i naufraghi che per noi operatori, non è in grado di effettuare in soccorso".