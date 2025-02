**Migranti: Sos Mediterranee, 'in due anni morte in mare 4.225 persone...

**Migranti: Sos Mediterranee, 'in due anni morte in mare 4.225 persone...

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - "In questi due anni, nel 2023 e nel 2024, di applicazione del decreto Piantedosi sono morte 4.225 persone nel Mediterraneo centrale". È la denuncia di Sos Mediterranee Italia, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. "Prima del...

Palermo, 12 feb. (Adnkronos) – "In questi due anni, nel 2023 e nel 2024, di applicazione del decreto Piantedosi sono morte 4.225 persone nel Mediterraneo centrale". È la denuncia di Sos Mediterranee Italia, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. "Prima dell'arrivo di questo governo Ocean Viking era in grado di soccorrere 278 persone in media a missione. Nel 2023 il numero è passato a 143 e nel 2024 a 114", ha spiegato la direttrice generale dell'organizzazione, Valeria Taurino.