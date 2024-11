Migranti: Tribunale Catania, 'sentenze Corte giustizia Ue vincolano il giudice nazionale'**

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – "Non resta che disapplicare ai fini della decisione il decreto-legge del 23 ottobre 2024, posto che, come è noto, le sentenze interpretative della Corte di giustizia europea vincolano il giudice nazionale anche se appartenente ad altro Stato membro rispetto a quello che ha proposto il rinvio pregiudiziale". E' quanto scrive il giudice del Tribunale di Catania nel provvedimento con cui annulla il trattenimento di un migrante egiziano formato dal Questore di Ragusa. "Né si impone la proposizione di un nuovo rinvio pregiudiziale, rinvio superfluo tutte le volte in cui la questione sollevata sia già stata decisa in via pregiudiziale in relazione ad analoga fattispecie 'anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere'".