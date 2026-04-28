Webuild, definito con successo pricing nuove obbligazioni per 500 mln con scadenza 6 anni

(Adnkronos) - Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le 'Nuove Obbligazioni'), i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente della Società e al riacquisto fino a un certo importo delle obbligazioni denominate '€2...

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Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le ‘Nuove Obbligazioni’), i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente della Società e al riacquisto fino a un certo importo delle obbligazioni denominate ‘€250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027’ (Isin: XS2102392276), aventi un valore nominale complessivo pari a 250 milioni di euro (le ‘Obbligazioni 2027’), ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla Società in data 27 aprile 2026 (l’“Offerta di Acquisto”) e per scopi generali del gruppo Webuild.

L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 500 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è l’8 Maggio 2032 e la relativa cedola annuale è del 4,5%.

Il collocamento conferma la capacità di Webuild di accedere ai mercati dei capitali a condizioni favorevoli, anche in una fase macroeconomica caratterizzata da tensioni geopolitiche ed elevata incertezza.

L’emissione ha, infatti, registrato un forte apprezzamento da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con ordini da oltre 250 investitori e una domanda superiore a 5 volte l’offerta. Ciò ha consentito di ridurre significativamente il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolarmente rilevante l’apporto degli investitori esteri, oltre il 75% del totale, prevalentemente da Regno Unito, Francia e Germania.

L’operazione segue la chiusura del Business Plan 2023–2025 “Roadmap al 2025 – The Future is Now”, conclusosi con risultati record e ampiamente superiori ai target, e il doppio upgrade del rating da parte di Fitch e S&P a BB+ con outlook stabile — a un solo notch dall’investment grade — a conferma della solidità della struttura finanziaria e del rafforzamento del profilo di credito del Gruppo.

L’emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari fino al 2027.

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L’emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per l’8 Maggio 2026 e l’acquisto delle Obbligazioni 2027 di cui la Società accetti l’adesione all’Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.

Bnp Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH agiscono in qualità di Joint Lead Managers, mentre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bper Banca S.p.A., Citigroup Global Markets Europe AG e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agiscono in qualità di Co-Managers.

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