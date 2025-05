**Migranti: via libera della Camera al Dl Albania con 126 sì**

Roma, 15 mag (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato il Dl di contrasto all'immigrazione irregolare che, tra le altre cose, introduce le nuove disposizioni valide per le strutture in Albania, con 126 sì, 80 no e 1 astenuto. ...