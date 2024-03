Migranti: Zampa (Pd), 'piangiamo altre vittime, cinismo governo e Ue, serve nuova risposta'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Piangiamo oggi le vittime dell’ennesima tragedia di persone migranti in mare e denunciamo la evidente assenza di soccorsi. Qualcuno dovrà pur rispondere di queste morti, di questa tragedia che si consuma nell’indifferenza. Quanto cinismo ancora dobbiamo aspettarci dal governo italiano e dall’Europa? Quanto ancora si dovrà attendere perché venga messa in campo una nuova risposta in grado di prevenire la scomparsa in mare di donne, bambini, uomini?”. Lo dice la senatrice Sandra Zampa, capogruppo del Pd nella Commissione Affari sociali.