Milano: atti sessuali con ragazza in condizioni di fragilità, 25enne arrestato

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Ha agganciato una giovane in condizione di particolare fragilità e, dopo averne carpito la fiducia, l'ha costretta a subire atti sessuali in un parco. Per questo un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto a Milano.Gli agen...