Milano: avvocata Pifferi assolta, 'incubo finito, sentenza dimostra mia correttezza'

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - "Finalmente il processo si è concluso con un'assoluzione piena di tutti gli imputati. Questo incubo è finito, attendiamo le motivazioni e poi vedremo che cosa accadrà". Lo afferma Alessia Pontenani assolta dal gup di Milano Roberto Cre...

Milano, 1 dic. (Adnkronos) – "Finalmente il processo si è concluso con un'assoluzione piena di tutti gli imputati. Questo incubo è finito, attendiamo le motivazioni e poi vedremo che cosa accadrà". Lo afferma Alessia Pontenani assolta dal gup di Milano Roberto Crepaldi insieme a quattro psicologhe e a uno psichiatra dall'accusa, a vario titolo, di favoreggiamento e falso nel caso di Diana Pifferi, condannata a 24 anni in appello per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana.

"Questa sentenza dimostra che gli avvocati devono continuare a fare il loro lavoro, che non esiste l'eccesso di difesa ed è giusto continuare ad assistere nel migliore dei modi le persone che hanno bisogno perché tutti – anche quelli che commettono i crimini più terribili e inimmaginabili – hanno diritto ad avere un avvocato che li aiuti. Finalmente è stata ristabilita la correttezza del mio operato, bene così" aggiunge.

"Il problema vero è che non è stato corretto fare un processo all'interno di un altro processo. Se forse non ci fosse stato questo processo magari quello della Pifferi sarebbe andato diversamente già in primo grado" conclude Alessia Pontenani che è stata indagata mentre era in corso davanti al Tribunale il processo (finì con l'ergastolo, ndr) per la sua assistita.