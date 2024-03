Milano: caso Benusiglio, udienza in Cassazione l'8 maggio

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - E' stata fissata per il prossimo 8 maggio l'udienza in Cassazione per Marco Venturi accusato della morte dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio. In primo grado l'uomo era stato condannato a sei anni per "morte come conseguenza di altro reato"...

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – E' stata fissata per il prossimo 8 maggio l'udienza in Cassazione per Marco Venturi accusato della morte dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio. In primo grado l'uomo era stato condannato a sei anni per "morte come conseguenza di altro reato", ossia condotte di stalking, della 37enne trovata senza vita in piazza Napoli a Milano la mattina del 31 maggio del 2016, mentre lo scorso ottobre era stato assolto perché il fatto non sussiste.

Nel ricorso la Procura generale, che aveva chiesto di nuovo la condanna di Venturi a 30 anni, sostiene che nella sentenza d’appello non sarebbero stati esaminati in modo compiuto gli elementi emersi dalle indagini e le "condotte ossessive" del 46enne che avrebbe "distrutto la psiche e la vita" di Carlotta provocandole uno stato di ansia perenne. E che ci sarebbero indizi sufficienti per dire che Venturi, pur non volendo che Benusiglio si suicidasse, l’ha spinta inconsapevolmente a farlo. Una ricostruzione che trova d'accordo la parte civile rappresentata dall'avvocato Gian Luigi Tizzoni.