Milano Cortina, Bozzetti (Ffm): "Test in Fiera sarà momento chiave, fieri del nostro contributo"

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - "Il test olimpico che si svolgerà sabato e domenica nei padiglioni di Fieramilano-Rho rappresenta un passaggio fondamentale e conferma l’impegno concreto di Fondazione Fiera Milano nel contribuire alla riuscita dei prossimi Giochi olimpici". Cos&i...

Milano, 27 nov. (Adnkronos) – "Il test olimpico che si svolgerà sabato e domenica nei padiglioni di Fieramilano-Rho rappresenta un passaggio fondamentale e conferma l’impegno concreto di Fondazione Fiera Milano nel contribuire alla riuscita dei prossimi Giochi olimpici". Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, commentando il 'test event' della Isu junior world cup speed skating in programma il 29 e 30 novembre prossimi.

"Siamo orgogliosi del contributo che Fondazione Fiera Milano potrà dare alla manifestazione -afferma Bozzetti- un impegno che conferma il nostro ruolo chiave all’interno della città di Milano e del suo territorio. Confido che questo evento contribuisca a diffondere lo spirito olimpico che dovrà accompagnare la città da qui in avanti. Abbiamo sostenuto con convinzione un’opera ingegneristica di grande rilievo, accompagnandola con un investimento di 25 milioni di euro destinato alla realizzazione delle strutture che ospiteranno le gare olimpiche di speed skating e di hockey su ghiaccio maschile e femminile".

Si tratta, sottolinea il presidente di Ffm, di "un investimento fortemente voluto da Fondazione Fiera perché consente a Fiera Milano di diversificare ulteriormente la propria attività: i padiglioni 13 e 15, nella loro nuova configurazione, permetteranno, una volta terminata la manifestazione olimpica, di ospitare concerti, competizioni sportive, grandi convegni e molte altre tipologie di eventi che si integreranno con il calendario fieristico, rendendo il quartiere ancora più vitale e attivo durante tutto l’anno. È -conclude- un’eredità importante per Milano, per il territorio e per la stessa Fiera Milano, che apre possibilità fino a oggi non ancora esplorate e che rafforza il ruolo strategico di Fondazione al servizio della città e della sua crescita".