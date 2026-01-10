Milano-Cortina: Zanella, 'inaccettabili condizioni lavoro che mettono a rischio la vita'

Home > Flash news > Milano-Cortina: Zanella, 'inaccettabili condizioni lavoro che mettono a ...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La morte sul lavoro di Pietro Zantonini, il vigilante stremato dal freddo a Cortina d'Ampezzo, in un cantiere dei Giochi di Milano, ci addolora. Nell’esprimere il nostro profondo cordoglio alla sua famiglia, riteniamo inaccettabili queste condizioni di lavoro, tanto estreme da mettere a rischio la vita. Visto che nessun altro soggetto evidentemente è stato in grado di monitorare, ci auguriamo che la magistratura faccia chiarezza e stabilisca velocemente le responsabilità.

Le Olimpiadi invernali sono un sistema complesso i cui costi esorbitanti sono a carico prevalentemente dello Stato, tra questi non è ammissibile che ci sia anche quello della vita di un lavoratore”. Lo afferma Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera.