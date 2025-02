Milano: domani sopralluogo Ris in casa omicidio Jhoanna, ricerche vittima proseguono

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Domani mattina i carabinieri del Ris entreranno nel monolocale in piazza dei Daini a Milano dove è morta Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter di 40 anni di origine salvadoregna, per il cui omicidio si trova in carcere il compagno Pablo Gonzalez Rivas. Si tr...

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – Domani mattina i carabinieri del Ris entreranno nel monolocale in piazza dei Daini a Milano dove è morta Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter di 40 anni di origine salvadoregna, per il cui omicidio si trova in carcere il compagno Pablo Gonzalez Rivas. Si tratta del primo ingresso con strumentazione tecnica nell'appartamento a caccia di elementi che possano smentire il racconto dell'indagato che sostiene di averla uccisa, involontariamente, spezzandole il collo durante un gioco erotico. L'eventuale presenza di tracce ematiche in casa – in attesa che il corpo venga trovato – potrebbero già smentire quanto messo a verbale dal 48enne davanti alla gip Anna Calabi. Da giorni i carabinieri stanno battendo l'area tra Inzago e Treviglio e alle ricerche si è unico anche qualche cittadino che spera di dare una mano.