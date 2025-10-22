Milano, donna accoltellata a volto e collo: è gravissima. Si cerca l'ex marito

Milano, donna accoltellata a volto e collo: è gravissima. Si cerca l&#...

Milano, 22 ott. (Adnkronos) – Una donna di 62 anni è stata accoltellata oggi , poco prima delle 10, in via Grassini a Brussano, nell'hinterland di Milano. Si cerca l'ex marito.

Soccorsa dai sanitari dell'Areu 118, la 62enne è arrivata in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda. Rianimata, è stata sottoposta a un intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravissime.

Sarebbe stata accoltellata a volto, collo – dove sono stati inferti i colpi più profondi -, addome e torace.

La donna e l'ex marito di 64 anni si erano separati tre anni fa: i dissidi tra i due, trapela da ambienti investigativi, erano legati a "motivi economici". Sul 64enne si concentrano le attenzioni dei carabinieri che indagano sul tentato omicidio.

La 62enne non ha mai sporto denuncia, secondo quanto emerge in procura. Ora, i titolari del fascicolo stanno cercando di verificare se invece le forze dell'ordine siano mai intervenute nell'appartamento di via Grassini.

La donna si trovava a pochi passi dalla sua abitazione quando è stata aggredita.