Milano: donna accoltellata, gip 'Lanni è pericoloso, potrebbe colpire ancora'

Milano, 6 nov. (Adnkronos) – Vincenzo Lanni potrebbe provare a colpire ancora. Lo scrive la giudice per le indagini preliminari Rossana Mongiardo che ha convalidato il fermo e lasciato in carcere l'uomo accusato di tentato omicidio per aver accoltellato alla schiena una donna in piazza Gae Aulenti.

Per la giudice sussiste "un pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione" desumibile "dalla gravità del fatto commesso e dalla personalità" dell'aggressore che ha scelto "per caso" la sua vittima e per motivi "assolutamente ingiustificati", poiché il 59enne "dall'indole violenta" ha confessato "di voler colpire, in realtà, il mondo finanziario, ritenuto la causa della sua rovina, sol perché da quel contesto, in passato, era stato allontanato".

Le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di convalida "non sono altro che un'ulteriore conferma della sua pericolosità sociale e della sua completa incapacità di comprendere la gravità di quanto commesso, posto che egli ha raccontato i fatti con estrema lucidità e con la convinzione di aver agito correttamente, sentendosi vittima dell'ingiustizia del sistema" aggiunge la giudice. Nel provvedimento si ricorda che l'uomo si è già reso protagonista, nel 2015, di due episodi simili.