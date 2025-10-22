Milano: donna accoltellata, si cerca ex marito, motivi economici a base separazione

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Si cerca l'ex marito della donna di 62 anni aggredita questa mattina, poco prima delle 10, in via Grassini a Milano. Secondo le prime informazioni, le coltellate più profonde sono state inferte all'altezza del collo e la donna è in gravissime con...

Milano, 22 ott. (Adnkronos) – Si cerca l'ex marito della donna di 62 anni aggredita questa mattina, poco prima delle 10, in via Grassini a Milano. Secondo le prime informazioni, le coltellate più profonde sono state inferte all'altezza del collo e la donna è in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. L'uomo di 64 anni si era separato dalla consorte tre anni fa e i dissidi nella coppia, trapela da ambienti investigativi, erano legati a "motivi economici".

Sul 64enne si concentrano le attenzioni dei carabinieri che indagano sul tentato omicidio.