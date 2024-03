Dopo diversi giorni è stato ritrovato Edoardo Galli, il 16enne che era sparito lo scorso giovedì 21 marzo da Colico. Scopriamo i dettaglio e dov’era il giovane adolescente.

Edoardo Galli ritrovato in stazione

Ebbene sì, Edoardo Galli è stato ritrovato mentre era in stazione. Il giovane si trovava presso la Centrale di Milano e secondo le ultime informazioni emerse, era intento ad acquistare un biglietto del treno per poter far rientro a casa.

Edoardo Galli individuato a Milano

Ad accorgersi della presenza del 16enne scomparso nella stazione era stata una coppia che lo aveva notato. I due hanno deciso di avvisare il personale della sicurezza della stazione. Da qui l’intervento della Polizia ferroviaria che ha quindi individuato Edoardo Galli.

Dove era stato Edoardo Galli?

Al momento sono molte poche le informazioni che emergono rispetto a questi giorni dell’adolescente lontano da casa. Sappiamo che prima dell’allontanamento aveva cercato in rete come si può sopravvivere nei boschi senza acqua e cibo. Alcuni avevano anche segnalato che si era diretto a Zurigo mentre il padre pensava che stesse andando in Russia. Per ora nulla di certo. La cosa più importante è che Edoardo stia bene e sia tornato a casa.