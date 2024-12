Milano: giudici appello riducono condanna, 14 anni e 5 mesi per 'Mantide Brianza'

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - I giudici d'appello di Milano hanno ridotto a 14 anni e 5 mesi la condanna per Tiziana Morandi, 49 anni, la cosiddetta 'Mantide della Brianza', condannata in primo grado dal Tribunale di Monza, nel dicembre 2023, a 16 anni e 5 mesi di reclusione per aver ...

Milano, 10 dic. (Adnkronos) – I giudici d'appello di Milano hanno ridotto a 14 anni e 5 mesi la condanna per Tiziana Morandi, 49 anni, la cosiddetta 'Mantide della Brianza', condannata in primo grado dal Tribunale di Monza, nel dicembre 2023, a 16 anni e 5 mesi di reclusione per aver raggirato, dopo averli contattati sui social, narcotizzato con benzodiazepine e poi rapinato nove uomini. La corte ha confermato nel resto la sentenza e stabilito in 90 giorni il deposito delle motivazioni.

Morandi è a processo per diversi capi di imputazione, una ventina in tutto, con le accuse di rapina, incapacità procurata e lesioni. Stando alle indagini, attraverso i social, la donna prendeva contatti con uomini, in gran parte anziani, ai quali dava appuntamento con il pretesto di un servizio massaggi.

Poi, una volta stabilito il contatto, li drogava mettendo benzodiazepine nei loro bicchieri, riducendoli "in stato di incoscienza" e li derubava di orologi, soldi e carte di credito. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici di primo grado sottolineano una "tendenza alla menzogna e alla manipolazione" e una "spregiudicata lucidità".