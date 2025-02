Milano: inchiesta Beic, gip 'per Boeri e Zucchi divieto di giudicare in concorsi' (2)

Milano: inchiesta Beic, gip 'per Boeri e Zucchi divieto di giudicare in ...

(Adnkronos) – In particolare, nei confronti di Stefano Boeri – la procura aveva chiesto per lui e gli altri due archistar gli arresti domiciliari – la misura interdittiva gli impedisce "in qualità sia di docente universitario che di professionista esterno, l'attività di comporre commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure per l'affidamento di contratti pubblici per la durata di un anno" e vieta di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, per la durata di un anno.

Il provvedimento del giudice Iannelli – che interviene dopo gli interrogatori preventivi dello scorso 4 febbraio – vieta a Cino Paolo Zucchi "in qualità sia di docente universitario che di professionista esterno, l'attività di comporre commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, per la durata di otto mesi".

Nei confronti di Pier Paolo Tamburelli la misura interdittiva gli impedisce "in qualità di professionista esterno, l'attività di comporre commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, per la durata di un anno" e di "concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, per la durata di un anno". Per gli altri due indagati, Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, per i quali la procura aveva chiesto l'interdizione, il giudice Iannelli ha respinto la richiesta.