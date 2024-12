Milano: La Russa, 'non è momento di indicare candidato ma va iniziato percorso'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Affermando che Maurizio Lupi può aspirare alla carica di sindaco di Milano, "ho acceso un dibattito, partendo con una mezza proposta. Non credo che oggi sia il momento di decidere però bisogna iniziare un percorso. L'ho fatto scientemente, perchè voglio che non si arrivi ad un mese dalle elezioni come la volta scorsa a pensare chi deve fare il sindaco. Vorrei che almeno un anno e mezzo prima dessimo ad un candidato il compito di illustrare cosa vuole fare per la nostra Milano". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez ad Atreju.